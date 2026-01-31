Дом футболиста ограбили во время матча ЛЧ

Дом португальского защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" был ограблен во время домашнего матча общего этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации источника, в момент ограбления никого не было дома, а злоумышленники украли несколько вещей. Отмечается, что полиция уже начала расследование, а клуб готов оказать всю необходимую помощь футболисту.

Диашу 28 лет, он выступает за "Манчестер Сити" с осени 2020 года. В составе команды защитник провел 247 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Вместе с клубом защитник четыре раза победил в чемпионате Англии, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Встреча прошла 28 января и завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Диаш пропустил игру из-за повреждения, которое получил в начале января.