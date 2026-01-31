Трамп выбрал нового главу ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на пост председателя американского центробанка.

Как сообщает Day.Az, теперь кандидатура должна пройти процедуру утверждения в Сенате. Уорш известен как системный критик курса ФРС, при том что ранее сам входил в руководство регулятора и стал самым молодым членом совета в его истории. Ниже - подробный разбор фигуры кандидата и контекста его выдвижения.

Смена руководства ФРС

Федеральная резервная система выполняет функции центрального банка США и отвечает за устойчивость финансовой системы и экономики страны в целом. В ее компетенцию входят регулирование денежного обращения, контроль инфляционных процессов, поддержание уровня занятости и обеспечение стабильной работы банковского сектора.

ФРС институционально отделена от исполнительной власти, чтобы решения принимались с опорой на долгосрочные экономические показатели, а не на текущие политические интересы. Председатель регулятора назначается президентом и утверждается Сенатом, однако после этого ни он, ни члены Совета управляющих не подчиняются Белому дому напрямую. Такая модель призвана дать ФРС возможность проводить непопулярные в краткосрочном периоде меры - например, повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, даже если это временно замедляет рост экономики или оказывает давление на финансовые рынки.

Разногласия между Дональдом Трампом и ФРС возникли из-за различного понимания приоритетов экономической политики. Президент неоднократно жестко критиковал действующего главу регулятора Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года, за чрезмерно осторожный подход к процентным ставкам и отказ от более решительного их снижения. На данный момент ключевая ставка находится на уровне около 3,75% годовых.

Трамп последовательно выступал за более низкие ставки, полагая, что доступные деньги стимулируют экономический рост, поддерживают фондовый рынок, упрощают обслуживание государственного долга и повышают конкурентоспособность американского экспорта. ФРС, в свою очередь, исходила из необходимости сдерживать инфляционные риски и не допускать перегрева экономики.

Дополнительным фактором напряженности стала жесткая позиция регулятора по защите собственной автономии. ФРС продолжала действовать строго в рамках своего мандата, не ориентируясь на публичные требования Белого дома, что привело к персональной критике в адрес Пауэлла.

В начале 2026 года ситуация обострилась еще сильнее: в отношении действующего председателя было инициировано уголовное расследование, связанное с предполагаемо дорогостоящей реконструкцией штаб-квартиры ФРС. Сам Пауэлл и ряд бывших руководителей регулятора расценили происходящее как форму политического давления и прямую угрозу независимости центрального банка.

Экономические взгляды Кевина Уорша

Помимо Уорша, в числе потенциальных кандидатов на пост главы ФРС рассматривались руководитель Национального экономического совета Кевин Хассетт, действующий член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер BlackRock Рик Ридер.

Кевин Уорш выступает за так называемый "узкий" мандат ФРС. Под этим он понимает концентрацию регулятора исключительно на процентной политике и отказ от вовлечения в смежные темы - такие как климатическая повестка или расширительное трактование задачи по обеспечению занятости. В своих публичных выступлениях, в том числе на площадках Международного валютного фонда, Уорш последовательно отстаивал классический подход к денежно-кредитной политике, который многие экономисты считают более предсказуемым и дисциплинирующим.

Ключевая интрига связана с его способностью действовать в условиях сильного политического давления. Сам Уорш неоднократно указывал, что высокий уровень государственного долга США - порядка 120% ВВП - и растущие расходы на его обслуживание существенно ограничивают пространство для маневра ФРС. При этом он пока избегает однозначных заявлений о том, как именно учитывать этот фактор при принятии решений, несмотря на то что процентные выплаты по долгу уже приближаются к 3% ВВП.

Уорш критически оценивает активную роль ФРС в экономике, полагая, что регулятору достаточно задать среднесрочную траекторию и строго ее придерживаться. Он неоднократно обвинял ФРС в ошибках, приведших к ускорению инфляции, и настаивал на снижении масштабов вмешательства. По его мнению, технологические изменения, включая развитие искусственного интеллекта, будут способствовать снижению цен, что теоретически создает аргументы в пользу более мягкой процентной политики. В качестве базового инструмента он предлагает использование краткосрочных ставок и уменьшение общей роли ФРС в экономическом управлении.

Карьера и опыт

Профессиональный путь Кевина Уорша начался в инвестиционном банке Morgan Stanley, где он занимался сделками по слияниям и поглощениям. Со временем он дорос до позиций вице-президента и исполнительного директора. Позже Уорш перешел на государственную службу и стал экономическим советником президента Джорджа Буша-младшего.

В возрасте 35 лет Уорш вошел в Совет управляющих ФРС, став самым молодым его членом за всю историю существования органа. Он активно участвовал в работе регулятора во время финансового кризиса 2008 года и играл роль связующего звена между ФРС и Уолл-стрит. В 2011 году он покинул пост, после чего работал в международных экспертных структурах и входил в советы директоров крупных компаний.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2017 году Кевин Уорш вновь оказался в центре политико-экономической повестки, став одним из его ключевых экономических советников. Теперь же его возможное возвращение в ФРС - уже в качестве главы - может существенно изменить баланс сил в денежно-кредитной политике США и повлиять на мировые финансовые рынки.