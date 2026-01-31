Зангезурский коридор станет ключевым звеном сухопутной связи Евразии

Аналитический центр Special Eurasia представил масштабный доклад, посвященный ключевым изменениям на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, cогласно выводам экспертов, 2026 год закрепляет за Азербайджаном статус главного архитектора новой евразийской логистики и гаранта экономической стабильности в регионе.

В докладе подчеркивается, что Баку демонстрирует беспрецедентные темпы государственного строительства, направляя колоссальные инвестиции (около $10 млрд) на восстановление освобожденных территорий, что превращает Карабах в глобальную витрину "умных" городов и инноваций.

"Несмотря на волатильность мировых рынков, Азербайджан успешно диверсифицирует экономику, становясь незаменимым энергетическим и цифровым хабом между Востоком и Западом. Особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры, что выводит республику в лидеры региона по кибербезопасности.

Инициатива TRIPP, поддерживаемая Вашингтоном и Лондоном, подтверждает центральную роль Баку в глобальной торговле. Развитие Зангезурского коридора обещает стать ключевым звеном сухопутной связи Евразии, привлекая миллиардные инвестиции. Азербайджан мастерски использует этот интерес для укрепления суверенитета, предлагая партнерам формат "инвестиционного мира", где экономическая выгода становится главным предохранителем от любых попыток дестабилизации извне", - говорится в выводах Special Eurasia.

Говоря о соседней Грузии, эксперты отметили, что на фоне сложной дипломатической ситуации с Западом, Тбилиси начинает активно диверсифицировать внешние связи, усиливая сотрудничество с восточными партнерами. Согласно докладу, существует вероятность того, что ключевые узлы, включая глубоководный порт Анаклия, станут частью масштабных инвестиционных стратегий Пекина: "Это создает в регионе новый баланс сил, в котором транзитный тандем Баку и Тбилиси приобретает еще больший вес".

Что касается Армении, то Special Eurasia подчеркивает, что для Еревана 2026 год станет периодом внутреннего самоопределения: "Предстоящие парламентские выборы покажут готовность армянского общества к принятию новой реальности. Аналитики подчеркивают: конструктивный подход к изменению законодательства и разблокировке коммуникаций - единственный путь для интеграции Армении в процветающую экономическую систему, которую уже выстроил Азербайджан".

В заключение отмечается, что 2026 год станет временем, когда новые транспортные артерии окончательно свяжут Южный Кавказ в единый узел процветания. Под зонтиком международных инвестиций регион получает шанс на долгосрочный мир, где главные правила игры диктуют те, кто строит и созидает.