Азербайджан увеличил экспорт нефти в Австрию

В 2025 году из Азербайджана в Австрию было экспортировано 177,5 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 88 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это больше на 40,1 млн долларов, или в 1,8 раза, а в физическом выражении - на 91,6 тыс. тонн, то есть в 2 раза.

В 2024 году из Азербайджана в Австрию было экспортировано 85,9 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 47,9 млн долларов США.

В 2025 году Азербайджан экспортировал в 21 страну мира 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Общая стоимость экспорта составила 12,1 млрд долларов США.

Сообщается, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года стоимостной показатель сократился на 2,4 млрд долларов, или на 16,2%, однако в физическом выражении был зафиксирован рост на 215 тыс. тонн, или на 0,9%.

Экспорт данной продукции в 2025 году составил 48,28% от общего объема экспорта страны.