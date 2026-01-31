Изменилась дата проведения президентских выборов в Ираке

Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, новую дату определили Советом представителей (парламентом) страны.

"На повестке дня заседания, которое состоится 1 февраля, стоит приведение к присяге ряда парламентариев и выборы президента страны", - говорится в пресс-релизе парламента, опубликованном агентством INA.

Выборы президента Ирака должны были состояться 27 января, однако заседание парламента было перенесено в силу отсутствия кворума.

29 декабря 2025 года иракский парламент избрал нового председателя. С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых, согласно конституции страны, депутаты обязаны выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра. 24 января Координационный совет, объединяющий представителей большинства шиитских блоков и партий Ирака, официально объявил о выдвижении кандидатом на должность главы нового правительства страны Нури аль-Малики.