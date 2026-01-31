В некоторых частях Билясувара не будет света

В отдельных частях Билясувара ожидаются временные перебои с электроснабжением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", сегодня на территории Билясуварской электрической сети пройдут ремонтные работы и обрезка деревьев вдоль воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, которая получает питание от подстанции "Билясувар" 110/35/10 кВ.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекбера Сабира и Тофика Исмаилова.

После завершения работ электроснабжение в этих районах будет восстановлено и станет более стабильным.