В некоторых частях Билясувара не будет света

В отдельных частях Билясувара ожидаются временные перебои с электроснабжением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", сегодня на территории Билясуварской электрической сети пройдут ремонтные работы и обрезка деревьев вдоль воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, которая получает питание от подстанции "Билясувар" 110/35/10 кВ.
В связи с этим с 11:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекбера Сабира и Тофика Исмаилова.
После завершения работ электроснабжение в этих районах будет восстановлено и станет более стабильным.
