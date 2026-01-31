В США сбежали из тюрьмы восемь заключенных

Восемь человек совершили побег из тюрьмы американского штата Луизиана, все они были осуждены за тяжкие преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox 8.

Троих заключенных удалось задержать и поместить под стражу, еще пять человек в возрасте от 19 до 25 человек находятся на свободе. Генпрокурор штата Лиз Меррилл заявила, что пристально следит за ситуацией и находится на связи с местным шерифом.