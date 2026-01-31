Нидерландские аналитики не прогнозируют изменения учетной ставки ЦБА

Ожидается, что Центральный банк Азербайджанской Республики на заседании 4 февраля сохранит ключевую учетную ставку без изменений на уровне 6,75%.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в отчете нидерландской компании ING Group.

"Профицит внешней торговли Азербайджана продолжает сокращаться и по итогам 2025 года опустился ниже $1 млрд, тогда как более мягкие ожидания по ценам на нефть указывают на сохраняющиеся риски формирования отрицательного счёта текущих операций в 2026 году. Однако вероятность того, что это приведёт к давлению на привязку маната на уровне 1,70 к доллару США, снизилась. Более высокий, чем ожидалось, профицит консолидированного бюджета на уровне 2,6% ВВП по итогам прошлого года позволил нарастить ликвидные активы Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) и Центрального банка примерно до 110% ВВП, обеспечив властям значительный запас прочности для защиты национальной валюты в случае необходимости. Кроме того, недавнее укрепление плавающих валют региона - включая казахстанский тенге и узбекский сум - делает привязанный манат менее выбивающимся из регионального контекста, ослабляя относительное давление на него", - говорится в отчете.

Что касается процентной политики, в ING отмечают, что опережающие индикаторы формируют относительно "мягкую" картину.

"Рост ВВП в 2025 году на уровне 1,4%, оказавшийся ниже ожиданий, замедление инфляции до 5,2-5,3% в годовом выражении, а также снижение доли валютных вкладов в банковской системе поддерживают аргументы в пользу возможного смягчения денежно-кредитной политики в перспективе. В то же время сохраняется необходимость осторожного подхода: консолидированный фискальный баланс без учёта топливных доходов SOFAZ в прошлом году ухудшился до 11% ВВП на фоне роста расходов, тогда как внешнеторговый баланс ослаб из-за опережающего роста импорта по сравнению с экспортом. Эти факторы говорят в пользу сохранения текущих параметров политики в ближайшей перспективе, при этом любое снижение ставки будет зависеть от появления более устойчивых признаков замедления инфляции и улучшения бюджетной дисциплины", - говорится в отчете.