Военнослужащие Азербайджана и ОАЭ готовятся к учениям «Щит мира-2026»

В Абу-Даби продолжаются подготовительные тренировки к совместным оперативно-тактическим учениям "Щит мира - 2026", которые пройдут с участием военнослужащих Азербайджанской Армии и Вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Сначала до сведения личного состава были доведены требования по соблюдению мер безопасности, после чего был представлен подробный брифинг о цели учений, сценарии, районе проведения, поэтапном плане действий и задачах, подлежащих выполнению.

Учения пройдут в условиях населённого пункта, горной местности и морской среды. В соответствии с планом учений будут выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооружённых формирований, действующих в горной местности, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населённом пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

Отметим, что совместные оперативно-тактические учения "Щит мира - 2026" пройдут 2-3 февраля", - говорится в информации ведомства.