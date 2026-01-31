Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДРК

По меньшей мере 227 человек погибли при обрушении шахты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), которая находится в районе, контролируемом повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Обрушение произошло 28 января, точное число жертв все еще неизвестно. На шахте вблизи города Рубайя ведется добыча колумбита-танталита (колтана). Минерал пользуется повышенным спросом на мировом рынке и широко применяется при изготовлении аккумуляторов электромобилей и мобильных телефонов.

ДРК является мировым лидером по объемам производства колумбита-танталита: добывает в год около 2 тыс. тонн этого минерала. При этом почти половина производимого в ДРК колтана поступает с рудников в районе Рубайя провинции Северное Киву.

В 2024 году группировка М23 захватила в этой части ДРК большинство шахт, где добывают колумбит-танталит. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке М23, а также в участии в незаконной добыче сырья на захваченных группировкой территориях и его вывозе в Руанду.