Таможня объяснила причину задержек при доставке интернет-покупок

В последние дни при доставке заказов, оформленных на ряде онлайн-платформ для покупок, наблюдаются серьезные задержки.

Как передает Day.Az, граждане отмечают, что если ранее заказы доставлялись примерно в течение одной недели, то сейчас посылки находятся на таможне более 20 дней. По их словам, товары принимаются таможенными органами для проведения проверки, однако сами проверки не осуществляются, а отправления без обоснованных причин продолжают удерживаться на складе.

Также сообщается о расхождениях в информации, отображаемой в разных системах. Так, в программе, используемой для подачи таможенной декларации, указывается, что товар уже покинул таможенную территорию, в то время как на сайте или в приложении онлайн-платформы по-прежнему отображается статус "на таможне".

В связи с ситуацией Государственный таможенный комитет в комментарии для "Xəzər Xəbər" заявил, что в соответствии с требованиями таможенного законодательства грузы, заказанные через почтовых перевозчиков, подлежат обязательному декларированию в таможенных органах. В ведомстве подчеркнули, что на фоне резкого роста количества электронных заказов в последнее время в ряде случаев фиксируется увеличение объема посылок, которые либо декларируются с ошибками и неточностями, либо вовсе не декларируются.

В Государственном таможенном комитете сообщили, что в настоящее время проводятся работы по регулированию сложившейся ситуации и устранению выявленных несоответствий. При этом отмечается, что данные процессы в отдельных случаях оказывают влияние на выпуск посылок, которые были задекларированы корректно и в установленные сроки.