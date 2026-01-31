Связки Ереван-диаспора-церковь больше нет – Кочарян опоздал

Кочарян сейчас пытается реализовать свою предвыборную программу. Он собирается идти на выборы и ему нужно что-то говорить. И понятно, что у него должна быть позиция диаметрально противоположная той, которую занимают нынешние власти. При этом эта позиция не должна выглядеть архиглупо, что не так и просто. Диаметрально противоположная позиция - это реваншизм, претензии на территории соседей. Озвучивая все это, надо еще и стараться быть осторожным. Одним словом, задача у Кочаряна не из простых.

Об этом в беседе с Day.Az сказал политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

При Кочаряне, отметил эксперт, широко использовались и диаспора, и церковь, и "бывший" рассчитывает, что можно продолжать в том же духе. Поэтому Кочарян пытается использовать давление Пашиняна на церковь, манипулировать этой темой. Тем временем команда Никола Пашиняна сейчас говорит о создании национального государства. Это значит, что Конституцию ждут неизбежные изменения. В частности, изменения в плане роли диаспоры. Нужно определяться - либо вы формируете площадку для всего армянства, либо вы национальное государство. Это разные вещи", - сказал Ибрагимов.

По словам нашего собеседника, Пашинян сейчас реально строит государство, а Кочарян просто хочет прийти к власти. Он играет на чувствах обывателя, а обыватель не настолько глуп. Для обывателя ближе интересы "сейчас и побольше", поэтому популистские предложения всегда более выгодно выглядят.

"Теперь о TRIPP, который, как утверждает Кочарян, страшно опасен для Армении. Этот проект не имеет жизненно важного значения для Азербайджана. Наша страна прекрасно может обойтись без него. Баку мог отказаться, когда была поставлена под вопрос беспрепятственность транзита. У нас есть коридор через Грузию, строится коридор через Иран. Не будет дороги через Мегри? Да ради бога. Турция сейчас строит железную дорогу до Нахчывана, которая соединится с БТК. Так что хоть и длинная, но дорога в НАР у нас будет.

Когда армянская оппозиция утверждает, что этот проект существует для Азербайджана и Турции, а для Армении совершенно бесполезен, это ничто иное, как полное игнорирование реалий и ситуации в самой Армении. Если к власти придут реваншистские силы, проект, конечно, не будет реализован. И тогда посмотрим, какое будущее будет у Армении.

Пашинян дал шанс нынешней Армении стать государством. И Азербайджан готов этот процесс поддержать, в том числе проектом TRIPP, который необходим армянской стороне как воздух. Если Армения реально станет национальным государством, если внешние силы, включая диаспору, не будут вмешиваться в ее внутренние дела, Южный Кавказ, наконец, станет регионом. Именно это нужно Азербайджану, и частью этой перспективы является дорога через Мегри. А тем в Армении, кто болезненно реагирует, когда Баку обсуждает TRIPP с Вашингтоном, скажу следующее: эта дорога будет вести из Азербайджана в Азербайджан, и этим все сказано. Никто не собирается оттеснять Армению из проекта. Но ей самой, чтобы действительно не остаться в стороне, следует начать, наконец, что-то делать. А не только болтать", - сказал Ровшан Ибрагимов.

