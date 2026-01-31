Азербайджанская нефть растет в цене

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,46 доллара США или 0,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 73,35 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,43 доллара США или 0,6%, и составила 70,74 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 0,46 доллара США или 1,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 42,10 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,35 доллара США или 0,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,71 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.