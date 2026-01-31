Благодаря достижениям медицины потребность в трансплантации органов может снизиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов во время выступления за круглым столом на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: исторические достижения азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".

По его словам, хотя количество операций по трансплантации в Азербайджане растет, количество лиц, находящихся в списке ожидания, не уменьшается.

"Мы надеемся, что число людей, желающих стать донорами органов для трансплантации, увеличится, и это подарит надежду тем, кто находится в списке ожидания", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в будущем операции по пересадке могут не понадобиться.

"Благодаря развитию медицины в ближайшие годы, вероятно, снизится потребность в операциях по трансплантации", - добавил Н.Зейналов.