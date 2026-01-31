Иран должен пересмотреть свое поведение по отношению к гражданам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны должны пересмотреть свое поведение и действия по отношению к гражданам, чтобы не давать иностранным силам повода для вмешательства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim News.

По словам Пезешкиана, последние события показали, что заклятые враги Ирана, включая Израиль и его западных сторонников, постоянно пытаются провоцировать и разделять страну.

"Они пытались превратить протесты в гражданскую войну, используя социальные требования", - отметил иранский президент.

Он подчеркнул, что власти должны прислушаться к мирным протестующим и решить их реальные проблемы.

"Мы должны пересмотреть наше поведение и действия по отношению к народу, чтобы не давать возможности тем, кто имеет злые намерения и стремится превратить протесты в разжигание ненависти", - добавил Пезешкиан.