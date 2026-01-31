Названы самые дорогие города по ценам на жильё после Баку

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Высокая плотность населения, широкие возможности трудоустройства, наличие университетов, а также концентрация основной части государственного и частного сектора в столице значительно повышают спрос на недвижимость. Поэтому цены на жилье в Баку уже много лет остаются самыми высокими в стране. В настоящее время в столице стоимость одного квадратного метра в старых домах в среднем составляет 1 700-2 200 манатов, а в новостройках - в зависимости от расположения - 2 200-3 500 манатов, а в центральных районах иногда и выше.

А как обстоят дела в районах Азербайджана?

Если не учитывать Баку, самые дорогие квартиры в основном находятся в крупных городах и в пригородах столицы. Так, Сумгайыт из-за близости к Баку является одним из самых дорогих рынков среди регионов. Здесь квадратный метр в старых домах стоит примерно 1 200-1 500 манатов, а в новостройках - около 1 500-2 000 манатов. Похожая ситуация и в Хырдалане: из-за близости к Баку спрос высок, и средняя цена в новых зданиях колеблется в пределах 1 400-1 800 манатов.

Крупнейший город регионов - Гянджа - также входит в число лидеров по ценам. В центральных районах города квадратный метр жилья в среднем стоит 1 100-1 500 манатов, а на окраинах - около 800-1 000 манатов. В Нахчыване из-за ограниченного рынка земли и жилья цены остаются относительно высокими - порядка 1 200-1 600 манатов за квадратный метр.

В туристических городах Шеки и Губа цены ниже, чем в Баку, но выше, чем во многих других регионах. Здесь квадратный метр жилья вблизи центра в среднем составляет 800-1 200 манатов. В туристический сезон активность на рынке аренды также влияет на цены продаж.

В других городах ситуация считается более спокойной и доступной. В таких городах среднего размера, как Мингячевир, Ширван, Евлах, Лянкяран и Масаллы, спрос на недвижимость в основном ограничен местным населением. Поскольку здесь нет большого миграционного или инвестиционного потока, цены остаются сравнительно низкими. В этих городах стоимость одного квадратного метра в старых домах в среднем составляет 600-800 манатов, а в новостройках - около 800-1 100 манатов. Близость к центру и уровень инфраструктуры могут в определенной степени влиять на цену.

В более мелких городах и районных центрах - таких как Товуз, Агджабеди, Барда, Гёйчай, Загатала, Газах - рынок жилья еще слабее. Здесь купля-продажа в основном носит вынужденный, бытовой характер, поэтому цены часто остаются на низком уровне. В этих районах квадратный метр жилья обычно стоит 500-700 манатов, а в некоторых случаях и дешевле. Из-за малого количества новостроек на рынке преобладают старые дома и частные жилые строения.

В целом можно сказать, что по мере удаления от Баку цены на жилье снижаются. В среднем по региональным городам стоимость одного квадратного метра колеблется в пределах 700-1 200 манатов. На цену больше всего влияют размер города, экономическая активность, близость к Баку и туристический потенциал.