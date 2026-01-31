"Кайрат" креативно попрощался и поддержал "Карабах" в ЛЧ

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" в своем аккаунте в социальной сети TikTok опубликовал интересный пост, посвященный "Карабаху".

Как сообщает Day.Az, команда, которая завершила борьбу на этапе Лиги чемпионов, пожелала "Карабаху" удачи.

В видео, подготовленном с использованием анимационных персонажей, прозвучали слова:

"Хорошо. Мое время закончилось. Теперь ты должен продолжить свой путь без меня".

Отметим, что "Кайрат" завершил лиговый этап Лиги чемпионов на 36-м месте.

Ранее мы сообщали, что определился соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.