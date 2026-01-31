В Армении экс-министра приговорили к тюрьме

Бывший министр культуры Асмик Погосян сядет в тюрьму на 4,5, года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, судебный акт вступил в законную силу сегодня.

Напомним, что решением Антикоррупционного уголовного суда экс-миинистр признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве мошенничеству в особо крупном размере.