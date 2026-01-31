https://news.day.az/world/1813170.html В Армении экс-министра приговорили к тюрьме Бывший министр культуры Асмик Погосян сядет в тюрьму на 4,5, года. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, судебный акт вступил в законную силу сегодня.
В Армении экс-министра приговорили к тюрьме
Бывший министр культуры Асмик Погосян сядет в тюрьму на 4,5, года.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, судебный акт вступил в законную силу сегодня.
Напомним, что решением Антикоррупционного уголовного суда экс-миинистр признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве мошенничеству в особо крупном размере.
