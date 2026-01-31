Новый маршрут между Азербайджаном и Грузией расширяет возможности Среднего коридора

Между портами Поти и Баку запущен специализированный блок-поезд, что стало важным шагом на пути улучшения интермодальной связанности вдоль Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом написал директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что прибытие первого блок-поезда на терминал в Поти было отмечено торжественным мероприятием с участием руководства Грузинских железных дорог и Азербайджанских железных дорог. Это подчеркнуло высокий уровень двусторонней координации в реализации этой инициативы.

"Блок-поезд будет курсировать на регулярной основе, что позволит значительно сократить время транзита между двумя портами и упростить контейнерную логистику. Он обеспечит железнодорожную перевозку порожних контейнеров по маршруту Поти-Баку-Поти, что поможет снизить нагрузку на автомобильные дороги и обеспечит экологический эффект за счет сокращения выбросов.

Инициатива повышает безопасность, эффективность и предсказуемость контейнерных перевозок в рамках Среднего коридора, делая маршрут более привлекательным и конкурентоспособным для грузоотправителей", - говорится в публикации.

Отметим, что 30 января в порту Поти (Грузия) при участии руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги" состоялась церемония отправки экспресс-блок-поезда Поти-Баку.

На мероприятии была отмечена значимость запуска нового экспресс-поезда, а также то, что благодаря этой услуге грузоотправители смогут сэкономить не только время, но и расходы, связанные с хранением грузов и пустых контейнеров в терминалах.

Блок-поезд, который будет курсировать по маршруту Поти-Баку, свяжет черноморские порты с портами и терминалами Азербайджана, а также предоставит грузоотправителям упрощенный логистический сервис, позволяющий получать контейнеры из Поти в Баку и обратно в установленные сроки без задержек.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.