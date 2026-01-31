США поставят оружие на миллиарды долларов одной стране

Госдепартамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более 6,5 миллиарда долларов по трем контрактам. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что в общей сложности будет заключено три контракта. Основными подрядчиками станут компании AM General, Boeing и Lockheed Martin.

По данным агентства, сделка подразумевает продажу легковых тактических машин JLTV и оборудования к ним на сумму 1,98 миллиарда долларов. Еще один контракт предусматривает продажу вертолетов AH-64E Apache на сумму 3,8 миллиарда долларов.