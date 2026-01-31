https://news.day.az/society/1813167.html Стало известно, сколько человек нуждаются в трансплантации органов в Азербайджане В настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в трансплантации органов.
В настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в трансплантации органов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сегодня председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Йегяна Аббасова в ходе круглого стола на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".
По ее словам, все эти люди нуждаются в донорах:
"В настоящее время в Азербайджане 4 642 человека находятся на диализе. Им также необходимы доноры", - отметила она.
Ранее мы сообщали, что более тысячи человек в Азербайджане хотят стать донорами после смерти.
