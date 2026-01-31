https://news.day.az/sport/1813182.html "Милан" ведет переговоры с "Баварией" по 18-летнему футболисту Правый защитник "Баварии" Магнус Далпиас может продолжить карьеру в "Милане". Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, руководство "россонери" уже ведет переговоры с мюнхенским клубом, а также с представителями 18-летнего футболиста. Следующая встреча сторон запланирована на сегодня.
Правый защитник "Баварии" Магнус Далпиас может продолжить карьеру в "Милане".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, руководство "россонери" уже ведет переговоры с мюнхенским клубом, а также с представителями 18-летнего футболиста. Следующая встреча сторон запланирована на сегодня.
Ожидается, что австрийский защитник будет привлечен к тренировкам с основной командой "Милана", а игровую практику получит во второй команде клуба. Итальянская сторона предлагает вариант аренды с последующим правом выкупа, тогда как "Бавария" настаивает на включении в соглашение приоритетного права обратного выкупа.
