"Милан" ведет переговоры с "Баварией" по 18-летнему футболисту

Правый защитник "Баварии" Магнус Далпиас может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, руководство "россонери" уже ведет переговоры с мюнхенским клубом, а также с представителями 18-летнего футболиста. Следующая встреча сторон запланирована на сегодня.

Ожидается, что австрийский защитник будет привлечен к тренировкам с основной командой "Милана", а игровую практику получит во второй команде клуба. Итальянская сторона предлагает вариант аренды с последующим правом выкупа, тогда как "Бавария" настаивает на включении в соглашение приоритетного права обратного выкупа.