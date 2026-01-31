Иран ответит жестким образом на атаку

Если начнётся война, Иран ответит жестким образом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk.

"США потерпели поражение в 12-дневной войне и не смогли достичь ни одной из поставленных целей. В конечном итоге они были вынуждены обратиться к нам по вопросу прекращения огня. Наши баллистические ракеты находятся в состоянии готовности", - отметил Арагчи.

Он добавил, что в случае атаки на Иран ответ будет жестким.