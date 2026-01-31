https://news.day.az/world/1813186.html Иран ответит жестким образом на атаку - Арагчи Если начнётся война, Иран ответит жестким образом. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CNN Türk. "США потерпели поражение в 12-дневной войне и не смогли достичь ни одной из поставленных целей. В конечном итоге они были вынуждены обратиться к нам по вопросу прекращения огня.
