Туран Манафов о причинах перехода в "Габалу"

Полузащитник футбольного клуба "Габала" рассказал о переходе в клуб из "Стелленбоша", периоде в ЮАР и своих дальнейших планах. Манафов заявил, что решение временно покинуть южноафриканский клуб было связано с изменением тренерского штаба и общей ситуацией в команде.

По его словам, новый главный тренер южноафриканской команды делает ставку на знакомых ему игроков, а сезон для "Стелленбоша" складывается не лучшим образом. "Я просто посчитал, что аренда на четыре месяца будет для меня лучшим вариантом. У меня не было никаких финансовых и юридических проблем, и после окончания этого срока я вернусь туда, где должен быть. Реальность такова, что "Стелленбош" - мой клуб", - сказал Манафов в комментарии futbolinfo.az.

Говоря о периоде в ЮАР, полузащитник отметил, что после решения визовых вопросов регулярно выходил на поле и чувствовал себя нормально, несмотря на не самый удачный сезон команды. Он также подчеркнул, что слухи о возвращении из-за проблем с документами не соответствуют действительности. "Я уезжал с четким намерением играть за границей и не жалел об этом решении. Контракт у меня есть, и я его не разрывал", - отметил футболист.

Манафов добавил, что в будущем готов рассмотреть более сильные варианты. Также он обозначил свои задачи в "Габале", подчеркнув желание помочь команде улучшить турнирное положение. "Моя цель - быть полезным "Габале", хорошо провести вторую часть сезона и оправдать доверие. А летом я вернусь в свой клуб", - сказал Манафов.