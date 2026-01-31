В Баку в квартире обнаружено тело

В Баку обнаружено тело в квартире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в Хатаинском районе города Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за запертой дверью квартиры.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели Бакинского регионального центра министерства.

В результате проведённых мероприятий тело одного человека было передано по назначению.