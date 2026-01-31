Страны Залива делают ставку на "зеленую" энергетику Азербайджана

Автор: Акбар Новруз

Азербайджан постепенно становится центром для капитала стран Персидского залива, стремящихся выйти за пределы нефтяной экономики. Инвесторы из этого региона вкладывают сотни миллионов долларов в южнокавказскую страну, привлеченные амбициями Баку в сфере возобновляемой энергетики, его стратегическим положением и политической стабильностью. Хотя Центральная Азия по-прежнему остается основным направлением арабских инвестиций в Евразии, новые проекты в Азербайджане показывают, что внимание инвесторов постепенно смещается, делая страну центром энергетического перехода, региональной связности и долгосрочного влияния стран Залива за пределами углеводородов.

К середине 2025 года суверенные фонды и компании стран Залива инвестировали в Азербайджан 606 миллионов долларов. Это часть более широкого роста инвестиций в Евразию: по данным Евразийского банка развития, за первую половину 2025 года страны Залива вложили в регион 23,9 миллиарда долларов - более чем в три раза больше, чем в 2016 году, и на 60% больше, чем в 2023 году. Такие цифры подчеркивают растущее стратегическое значение региона для инвесторов из Персидского залива, особенно в энергетическом и инфраструктурном секторах.

Характер таких вложений показывает новую тенденцию. Богатые страны Залива больше не ограничиваются финансированием добычи нефти и газа за рубежом: они активно участвуют в проектах по возобновляемой энергетике, которые совпадают с целями Азербайджана по диверсификации экономики и переходу на чистую энергию.

Большая часть инвестиций в Азербайджан направлена в солнечную энергетику. Среди партнеров выделяется компания Masdar из ОАЭ, строящая две крупные солнечные электростанции: 315 МВт в Нефтчале и 445 МВт в Биласуаре. После запуска они будут ежегодно производить более 1,7 миллиарда кВт·ч электроэнергии, а завершение проектов ожидается к 2027 году.

Эти вложения - не разовые. Masdar подписала с азербайджанскими властями ряд соглашений, предусматривающих строительство до 1 ГВт новых мощностей и сотрудничество в области солнечной и ветровой энергетики. В долгосрочной перспективе компания может инвестировать в Азербайджан более 1,2 миллиарда долларов, демонстрируя серьезные коммерческие и стратегические намерения.

Интерес стран Залива совпадает с собственными энергетическими планами Баку. Азербайджан намерен к 2030 году вырабатывать 6 ГВт электроэнергии из солнца и ветра - важный шаг для страны, долгое время зависевшей от экспорта нефти и газа. Партнерство с Masdar и другими компаниями обеспечивает не только капитал, но и технологии, позволяя снизить внутреннее потребление газа и высвободить ресурсы для экспорта.

Рост роли капитала стран Залива отражает и их собственные экономические трансформации. Столкнувшись с необходимостью диверсификации от нефти и газа, государства региона, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия, инвестируют за рубежом в проекты низкоуглеродной и возобновляемой энергетики. Так, за последнее десятилетие инвестиции стран Залива в Евразию резко выросли, в значительной мере за счет проектов вне сферы углеводородов.

ОАЭ занимают около 68% всех инвестиций стран Залива в Евразию, за ними следуют Саудовская Аравия, Катар и Оман. Хотя Центральная Азия остаётся главным направлением, Азербайджан, Грузия и Армения начинают выигрывать от расширения круга инвесторов.

Важным фактором является и двустороннее сотрудничество с ОАЭ. В энергетике ADNOC из Абу-Даби владеет долей в азербайджанском газоконденсатном месторождении "Абшерон", а совместные проекты SOCAR с компаниями ОАЭ охватывают добычу и переработку. Такие связи создают интегрированное энергетическое партнерство, включающее как углеводороды, так и возобновляемую энергетику, а в перспективе - экспорт электроэнергии в региональные сети.

Для Азербайджана инвестиции стран Залива выполняют несколько задач: они поддерживают экономическую диверсификацию, углубляют геополитические связи с ближневосточными партнерами и снижают зависимость от колебаний западных рынков капитала. Присутствие международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, АБР и АБИИ, совместно с капиталом Залива повышает доверие и снижает риски для будущих инвесторов.

В итоге Азербайджан остается важным экспортером нефти и газа, одновременно строя портфель "зеленой" энергетики, а инвесторы из стран Залива, ранее ориентировавшиеся только на углеводороды, готовы финансировать чистую сторону этого перехода.