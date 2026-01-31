Какой будет погода в воскресенье?

Обнародованы прогноз погоды, ожидаемой в Азербайджане на 1 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 миллиметров ртутного столба до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные осадки, в горах есть вероятность выпадения снега. Местами возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az