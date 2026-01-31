Военный атташе Азербайджана посетил семьи шехидов в двух провинциях Турции

Военный атташе Азербайджана в Анкаре, герой Отечественной войны, генерал-майор Заур Зейналов посетил в провинциях Чорум и Амасья семьи турецких военнослужащих, погибших при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе посещений генерал-майора З.Зейналова сопровождали представители Министерства национальной обороны Турции.

Герой Отечественной войны почтил память героев у могил шехидов Бурака Иббига и Хамди Каплана, выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащих. Были вознесены молитвы за упокой души шехидов двух братских стран, родным героев передан флаг Азербайджана как символ нерушимости братства и единства двух стран и народов.

Военный атташе подчеркнул, что в нашей стране не ставят разницы между героями Турции и Азербайджана, отметив, что каждый военнослужащий готов отдать жизнь во имя Родины.

Родные и близкие героев выразили благодарность руководству и народу Азербайджана за внимание к памяти шехидов.

В рамках поездки генерал-майор З.Зейналов посетил также администрацию губернатора провинции Чорум.