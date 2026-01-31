есть погибшие и раненые - ФОТО

В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате взрыва был поврежден жилой дом, пострадали 10 человек.

Второй взрыв прогремел в жилом доме в городе Ахваз. В результате взрыва погибли 4 человека.