В Иране произошли взрывы, есть погибшие и раненые - ФОТО В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел взрыв. Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате взрыва был поврежден жилой дом, пострадали 10 человек. Второй взрыв прогремел в жилом доме в городе Ахваз. В результате взрыва погибли 4 человека.
В Иране произошли взрывы, есть погибшие и раненые - ФОТО
В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате взрыва был поврежден жилой дом, пострадали 10 человек.
Второй взрыв прогремел в жилом доме в городе Ахваз. В результате взрыва погибли 4 человека.
