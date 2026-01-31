Продажи китайского электросуперкара Xiaomi SU7 Ultra упали

Продажи электромобиля Xiaomi SU7 Ultra резко сократились к концу 2025 года. По данным профильных платформ, в декабре было реализовано лишь 45 автомобилей, тогда как на пике спроса в марте продажи достигали 3 101 машины в месяц. Об этом сообщает издание CarNewsChina (CNC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В период с марта по август модель стабильно продавалась на уровне 2-3 тыс. единиц, однако с сентября началось стремительное падение: 488 машин в сентябре, 130 - в октябре, менее 100 - в ноябре и менее 50 - в декабре.

Xiaomi SU7 Ultra был представлен 27 февраля 2025 года по цене 529,9 тыс. юаней. Автомобиль оснащен трехмоторной силовой установкой мощностью 1 548 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 1,98 секунды и способен развивать скорость до 350 км/ч.

Совокупные продажи модели превысили 10 тыс. экземпляров, что соответствует первоначальной цели компании, однако большая часть этого объема пришлась на первое полугодие, тогда как во второй половине года было продано около 3 тыс. машин.

После выхода на рынок модель оказалась в центре ряда скандалов, связанных с обвинениями в недостоверной рекламе, требованием предоплаты и проблемами с открыванием дверей после аварий, что могло негативно сказаться на спросе.

По итогам 2025 года Xiaomi Auto вошла в десятку крупнейших производителей электромобилей в Китае с продажами 411 837 машин, показав рост более чем на 200% в годовом выражении.