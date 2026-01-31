В Иране опровергли сообщения о взрывах в Тебризе и Тегеране
В Тебризе взрыва не было.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство IRNA со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан. В учреждении опровергли информацию о том, что в Тебризе якобы произошёл взрыв.
"Проверки показали, что эти сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Также была опровергнута информация о взрыве вблизи Тегерана. По данным IRNA, вдоль реки Шур произошёл пожар в сухих камышовых зарослях. Местный чиновник заявил, что причин для беспокойства нет, возгорание возникло в результате халатности или действий лиц, сжигавших сухую растительность.
Напомним, что ранее в стране прогремели 2 взрыва.
