В Иране опровергли сообщения о взрывах в Тебризе и Тегеране

В Тебризе взрыва не было.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство IRNA со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан. В учреждении опровергли информацию о том, что в Тебризе якобы произошёл взрыв.

"Проверки показали, что эти сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Также была опровергнута информация о взрыве вблизи Тегерана. По данным IRNA, вдоль реки Шур произошёл пожар в сухих камышовых зарослях. Местный чиновник заявил, что причин для беспокойства нет, возгорание возникло в результате халатности или действий лиц, сжигавших сухую растительность.

Напомним, что ранее в стране прогремели 2 взрыва.