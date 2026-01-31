Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

Илон Маск считает, что обнародование документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна не имеет особого смысла без задержания людей, причастных к его преступлениям.

"Важна не публикация некоторой части материалов по делу Эпштейна, а судебное преследование совершивших чудовищные преступления вместе с Эпштейном. Когда будет произведен хотя бы один арест, восторжествует некоторая справедливость. Если нет, то это все показное, не что иное, как отвлечение внимания", - написал Маск в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.