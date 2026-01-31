https://news.day.az/officialchronicle/1813232.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.
Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.
