Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе

Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.

Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.