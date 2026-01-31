Спутник показал активность в районе ядерных объектов Ирана

Спутниковые снимки показывают, что, на ядерных объектах в Натанзе и Исфахане подвергшихся нападениям со стороны Израиля и США в 2025 году в Иране ведутся некоторые строительные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, на спутниковых снимках, предоставленных американской компанией Planet Labs PBC, видно, что на поврежденных зданиях в Исфахане и Натанзе возводятся крыши.

Снимки показывают, что в декабре 2025 года на поврежденном ядерном объекте в Натанзе началось возведение крыши, при этом электрическая система объекта по-прежнему остается поврежденной.

В районе, расположенном в нескольких сотнях метров к югу от ограды, окружающей объект в Натанзе в 2023 году были продолжены земляные работы, а размеры груды вынутой земли постепенно увеличивается.

Спутниковые изображения показывают, что на ядерном объекте в Исфахане построена крыша, аналогичная той, что в Натанзе, а также что два туннеля, ведущие к горе рядом с объектом, были засыпаны землей, а у входа в третий туннель была построена новая серия стен.

Эти строительные работы являются первыми значительными мероприятиями, зафиксированными спутником на поврежденных ядерных объектах Ирана после атак Израиля и США, однако Иран пока не сделал никаких публичных заявлений о деятельности на этих двух объектах.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также не сделало никаких заявлений по этому поводу.

Операция "Полуночный молот" против Ирана

13 июня 2025 года, в то время как продолжались переговоры между Ираном и США по ядерной программе, Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам, а также по гражданским населенным пунктам в различных городах Ирана.

Открыто поддержав Израиль, 22 июня 2025 года США в рамках операции под названием "Полуночный молот" нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане с помощью "противоубежищных" бомб, которые имеются только в распоряжении США, .

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал атаки как "большой успех", однако в первом отчете об оценке ущерба, просочившемся в СМИ, утверждалось, что атаки не "уничтожили" ядерную программу Ирана, а лишь "задержали ее на несколько месяцев".