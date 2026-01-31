Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей

31 января при поддержке Федерации зимних видов спорта и организации туристического центра "Шахдаг" прошли любительские соревнования среди детей на Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день турнира, организуемого уже в четвертый раз, около 80 юных любителей лыж в возрастных категориях 6-8, 9-12 и 13-17 лет, прошедших предварительную регистрацию, состязались в дисциплине "гигантский слалом".

По результатам соревнований в возрастной категории 6-8 лет первого места среди девочек удостоилась Нурлана Абдулова, а среди мальчиков - Мурон Анатшов.

В категории 9-12 лет среди девочек первой стала Зарина Велиева, второй - Амина Ахмедова, третьей - Айлин Гасанзаде. Среди мальчиков первое место занял Мехди Хактари, второе - Надир Алышов, третье - Саид Назуров.

В возрастной группе 13-17 лет среди девочек места распределились следующим образом: Людмила Подгорная - первое, Суэль Гаджибейли - второе, Марьям Везирова - третье место. Среди мальчиков победителем стал Амин Шихов, Юсиф Кичибеков занял вторую ступень пьедестала, Нуреддин Назуров - третью.

В завершение турнира победители были награждены кубками и медалями от туристического центра "Шахдаг" и спонсоров, участникам были вручены различные поощрительные подарки.

Основная цель проведения соревнований - популяризация лыжного спорта в стране, повышение интереса к этой сфере среди детей, а также расширение опыта туристического центра "Шахдаг" в организации международных спортивных состязаний.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту продолжится 1 февраля соревнованиями среди взрослых.