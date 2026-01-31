Трамп запросил план быстрого нападения на Иран

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать быстрые и решительные варианты нападения на Иран, которые не приведут к затяжной войне на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По их данным, администрация Трампа рассматривала возможность проведения жесткой бомбардировочной кампании, способной привести к падению иранского правительства. Кроме того, американский президент и его советники изучали вариант оказания военного давления на Иран с целью добиться от него дипломатических уступок.

Высокопоставленный чиновник сообщил WSJ, что, несмотря на заявления Трампа о том, что Иран не может обладать ядерным оружием, он намеренно уклоняется от ответа про удары, чтобы скрыть свои реальные стратегические и военные планы.

Накануне днем президент США напомнил, что в направлении Ирана движется "огромная армада" во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го. "Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение - без ядерного оружия, - которое будет выгодно всем сторонам", - написал тогда Трамп.

CNN со ссылкой на источники писал, что Трамп рассматривает авиаудары по лидерам Ирана и силовикам, которых администрация США считает ответственными за убийства протестующих. Кроме того, среди вариантов были удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам, уточнили источники.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, если Трамп не прекратит угрожать, Иран не будет вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами. "Как мы готовы к переговорам, так мы готовы и к войне", - сказал Арагчи.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что страна переходит к третьему этапу конфликта с США и Израилем. Конфликт берет начало летом 2025 года с 12-дневной войны, а в декабре того же года перешел в фазу массовых протестов, спровоцированных тяжелым экономическим кризисом, считают в Тегеране.

Напомним, что массовые протесты в Иране были вызваны ухудшением экономического положения. Власти страны обвинили в их организации США и Израиль. В ответ Трамп предупредил о возможном ударе по Исламской Республике в случае силового подавления выступлений. Позднее он заявил, что отказался от этих планов после того, как иранские власти отменили ряд смертных приговоров. Одновременно Трамп призвал положить конец правлению Верховного лидера Али Хаменеи, обвинив его в разрушении страны и "беспрецедентном применении насилия".