Иран готовит убежища для 2,5 млн жителей Тегерана

Более 300 подземных помещений, включая парковки, а также станции метро, будут использоваться в качестве убежищ для жителей Тегерана.

Как сообщил телеканалу SNN глава организации по управлению кризисами Тегерана Али Насири, вместимость убежищ составит около 2,5 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, 82 станции метро отведены под укрытия, которые уже оборудованы, в ближайшее время будет проведена установка указателей и табличек с информацией о них.

"По завершении необходимых процедур и получении разрешений будут организованы убежища вместимостью около 2,5 млн человек", - сообщил чиновник.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".

В Тегеране на слова Трампа отреагировали угрозой всей военной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке в случае любой агрессии в адрес Ирана. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи 28 января подчеркнул, что Иран готов к переговорам, но они должны проходить "без угроз и запугивания" со стороны США.