Китайским техногигантам разрешили использовать чипы Nvidia

Китайские власти одобрили для ИИ-стартапа DeepSeek закупку ускорителей Nvidia H200, однако поставки будут возможны с выполнением регуляторных условий, которые пока находятся в стадии согласования. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разрешения на приобретение этих чипов также получили ByteDance, Alibaba и Tencent - в совокупности речь идет более чем о 400 тыс. ускорителей H200. По данным источников, согласования выдали профильные ведомства Китая, при этом конкретные требования к сделкам формирует Государственный комитет по развитию и реформам.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания пока не получала официального подтверждения по DeepSeek и считает, что лицензирование со стороны Китая еще не завершено. Nvidia не стала комментировать информацию об одобрении. Китайские регуляторы и сама DeepSeek также не ответили на запросы журналистов.

Чип H200, второй по мощности ИИ-ускоритель Nvidia, стал одной из чувствительных тем в отношениях США и Китая. Хотя американские власти ранее разрешили его экспорт, окончательное решение о ввозе принимает Пекин. Именно осторожная позиция китайской стороны до сих пор сдерживала поставки, несмотря на высокий спрос со стороны местных компаний.

Потенциальные закупки DeepSeek могут вызвать внимание американских законодателей. Ранее сообщалось, что один из сенаторов США обвинил Nvidia в содействии DeepSeek при доработке ИИ-моделей, которые якобы могли использоваться китайскими военными.