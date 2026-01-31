Ученые обнаружили сходство чумы Юстиниана с пандемией COVID-19

Международная группа ученых под руководством США провела в Джераше (Иордания) исследование, посвященное жертвам чумы Юстиниана, их образу жизни, восприимчивости к болезни и причинам их пребывания в эпицентре пандемии, бушевавшей с 541 по 750 год нашей эры. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ученые рассказали "человеческую историю" о кризисе, начавшемся во время чумы Юстиниана - пандемии, коснувшейся миллионов людей в Византийской империи", - говорится в публикации.

По информации журналистов, ученые обнаружили первое в Средиземноморье массовое захоронение жертв самой ранней в мире зарегистрированной пандемии. Они узнали новые подробности о чуме Юстиниана, ставшей причиной окончания жизни миллионов людей в Византийской империи в период с VI по VIII века. Так, анализ ДНК, взятой из тел на массовом захоронении, показал, что могила представляла собой "единичное погребальное событие", а не обычный, постепенный рост захоронений, образовавшийся с течением времени, характерный для традиционного кладбища.

Как отмечается, среди пострадавших от чумы Юстиниана был разнообразный демографический состав. По словам исследователей, это свидетельствует о том, что в основном мобильное население оказалось вместе и фактически было изолировано в одном месте из-за болезни, подобно тому, как прекратились поездки во время пандемии COVID-19.