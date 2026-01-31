Рассекречены новые версии фирменных наушников Google

Компания Google может расширить цветовую линейку беспроводных наушников Pixel Buds 2a. Издание Android Headlines (AH) опубликовало рендеры, на которых устройство показано в двух новых расцветках, которые дополнят существующие варианты Hazel и Iris, доступные с момента выхода модели в августе прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальные названия новых цветов пока не подтверждены, однако ожидается, что они будут соответствовать палитре смартфона Pixel 9a и получат названия Fog и Berry. Первый вариант выполнен в светло-сером оттенке, второй - в мягком розовом цвете. В обоих случаях внешний вид зарядного кейса остается белым, а его внутренняя часть окрашена в цвет самих наушников.

Кроме цветовых изменений, никаких обновлений в конструкции и характеристиках не предусмотрено. Pixel Buds 2a сохраняют прежний дизайн и аппаратную начинку.

Устройство работает на чипе Google Tensor A1 и оснащено 11-миллиметровыми динамиками. Поддерживаются активное шумоподавление с технологией Silent Seal 1.5, режим прозрачности, снижение давления в ушах, пространственный стереозвук и пятиполосный эквалайзер. Для голосовой связи используются ветрозащитная сетка и ИИ-алгоритмы шумоподавления Google.

Автономность составляет до семи часов с включенным шумоподавлением и до 20 часов с учетом кейса. При отключенном ANC время работы увеличивается до 10 и 27 часов соответственно. Быстрая зарядка за пять минут обеспечивает до часа воспроизведения. Зарядка осуществляется через USB-C, аккумулятор в кейсе является сменным.