Свадьба в Сумгайыте обернулась трагедией

В городе Сумгайыт во время проведения свадебного торжества произошел трагический инцидент с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, происшествие зафиксировано в ресторане "Alinea".

По имеющейся информации, 49-летний Баба Мамедов, присутствовавший на свадебном мероприятии, резко почувствовал себя плохо во время танца. Ему была немедленно оказана первая медицинская помощь, однако, несмотря на предпринятые меры, спасти мужчину не удалось.

На территорию ресторана были привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.