Губернатора Калифорнии натравили на чиновника, разоблачившего местную армянскую мафию
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал жалобу на доктора Мехмета Оза, недавно раскрывшего финансовые махинации армян на сотни миллионов долларов.
Как передает Day.Az, Ньюсом подал официальную жалобу о нарушении гражданских прав в Министерство здравоохранения и социальных служб США, потребовав федерального расследования в отношении Мехмет Оз.
Власти Калифорнии считают, что раскрытые Озом факты "нарушают федеральные нормы защиты гражданских прав и стигматизирует этническое меньшинство".
До этого с резкой критикой выступили и представители Армянского Национального Комитета Америки (ANCA), заявляя, что армянская община является неотъемлемой частью истории и экономики Калифорнии и не допустит маргинализации или запугивания.
Отметим, что ANCA имеет тесные связи с калифорнийской властью, которая в большинстве состоит из представителей Демократической партии.
Напомним, что ранее администратор Центров услуг Medicaid и Medicare (федеральная государственная программа медицинского страхования) доктор Мехмет Оз раскрыл армянскую мошенническую схему в самом центре Калифорнии - Лос-Анджелесе.
