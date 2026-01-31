https://news.day.az/world/1813233.html Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента РФ Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса в Украине со специальным представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал Уиткофф в X.
"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта", - написал Уиткофф.
