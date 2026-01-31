Геополитическая дальновидность Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

США нанесут удар по Ирану. Об этом начальник Генштаба Сил обороны Израиля Эяль Замир заявил об этом в интервью каналу 13. Тем временем, Пентагон и Белый дом представили Президенту США Дональду Трампу возможные варианты нападения на Иран, пишет The Wall Street Journal. 

Среди них - "большой план", предусматривающий нанесение США ударов по объектам КСИР в ходе масштабной бомбардировки. К более ограниченным вариантам относятся удары по символическим целям, что оставляет пространство для эскалации, если Иран не согласится на сделку, устраивающую Дональда Трампа, который намеренно использует двусмысленные формулировки, чтобы сохранить в секрете стратегические цели и военные планы США.

При этом, позиция главы Белого Дома, отказавшегося прямо отвечать на вопрос о возможности проведения военной операции против Ирана, сопровождаются тревожными сигналами со стороны мониторинговых ресурсов. И такое развитие событий вызывает естественную обеспокоенность официального Баку. И об этом, в частности, заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью изданию The National.

Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Масуду Пезешкиану

По его словам, нынешняя обстановка остается непредсказуемой, что делает сложной оценку всех потенциальных угроз и вызовов. При этом, в последние дни азербайджанские официальные лица провели переговоры со своими иранскими коллегами, демонстрируя приверженность дипломатии. Телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Аббасом Арагчи подтвердил: Баку обеспокоен ростом напряженности и последовательно призывает к отказу от шагов и риторики, способных привести к дестабилизации.

МИД Азербайджана особо подчеркнул принципиальную позицию страны: Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны. Это заявление является не только дипломатической формулой, но и отражением стратегической линии Азербайджана - не становиться инструментом в чужих конфликтах.

Это честная, открытая, достойная уважения позиция. Да, Азербайджан имеет активно развивающиеся отношения с нынешним руководством США, но эти шаги не направлены против стран. Наоборот, они помогают формировать повестку мира в нашем регионе, способствуют сближению армяно-азербайджанской повестки. Все тут, как говорится, как на ладони. Но это еще не все.

Азербайджан имеет и очень хорошие, стратегические отношения с Израилем. И недавний визит в Баку министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, его переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стали важным событием не только в контексте двусторонних отношений, но и как показатель растущего международного веса Азербайджана в системе региональной и глобальной безопасности.

И в этой связи напомню про имевший место в декабре прошлого года визит в Баку большой иранской делегации во главе с главой МИД ИРИ Аббасом Арагчи. Тогда Президент Ильхам Алиев заявил, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан, а также серия взаимных обменов на высоком уровне, способствовали возобновлению сотрудничества между двумя соседями, согласно заявлению Президента Азербайджана.

Глава нашего государства выразил тогда удовлетворение усилением наших отношений и сообщил министру иностранных дел Ирана, что их двусторонняя повестка дня широкая и конкретная. Он отметил прогресс в таких сферах, как торговля, транспорт и энергетика.

Президент Ильхам Алиев: Для нас стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем

А сегодня, 31 января, Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Президентом Пезешкианом, в рамках которого было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства, между нашими народами существуют исторические, этнические и религиозные связи. Кроме того, глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания. Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

Как видим, Баку и Тегеран имеют широкую, взаимовыгодную повестку. А в целом, перед нами пример грамотной, отвечающей национальным интересам Азербайджана, внешнеполитической линии официального Баку.

Да, наша страна открыта к сотрудничеству со всеми своими соседями, включая, с недавних пор, и Армению. Официальный Баку всегда открыто выступал за шаги, направленные на установление в нашем регионе атмосферы мира, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. И именно потому понятна обеспокоенность нашей страны новостями о ситуации вокруг Ирана.

Азербайджан демонстрирует пример ответственной внешней политики: он выступает за диалог, за дипломатическое решение проблем, за уважение международного права и суверенитета государств. В то же время Баку твердо отстаивает собственные национальные интересы и не позволяет втянуть себя в опасные сценарии, которые могут подорвать стабильность всего региона. Все это - реализация дальновидной внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева. 

Одним из элементов этой дальновидности является и наличие закрытых сухопутных границ между Азербайджаном и Ираном. Этот фактор, который нередко становится предметом обсуждений, в период глобальных геополитических потрясений приобретает особое значение. Закрытые границы - это инструмент безопасности, позволяющий нашему государству лучше контролировать возможные угрозы, миграционные потоки, прочие очевидные риски, связанные с возможным негативным развитием сценарием американо-иранского противостояния. И мы еще не раз в будущем оценим правоту этого дальновидного шага.