Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере оперного искусства

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, находящийся с визитом в Омане, встретился с генеральным директором и художественным руководителем Королевского оперного театра в столице Маскате Умберто Фанни.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что министр рассказал о профессиональном театральном и оперном искусстве в Азербайджане, подчеркнув наличие богатых традиций в этой сфере.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Королевским оперным театром Маската и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, а также другими театральными и концертными учреждениями.