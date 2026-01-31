https://news.day.az/culture/1813238.html Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере оперного искусства Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, находящийся с визитом в Омане, встретился с генеральным директором и художественным руководителем Королевского оперного театра в столице Маскате Умберто Фанни. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры Азербайджана.
Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, находящийся с визитом в Омане, встретился с генеральным директором и художественным руководителем Королевского оперного театра в столице Маскате Умберто Фанни.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры Азербайджана.
Отмечается, что министр рассказал о профессиональном театральном и оперном искусстве в Азербайджане, подчеркнув наличие богатых традиций в этой сфере.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Королевским оперным театром Маската и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, а также другими театральными и концертными учреждениями.
