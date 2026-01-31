США скрывают от союзников план по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не посвящают союзников в Персидском заливе в детали своих планов в отношении Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский лидер в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

"Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже", - заявил Трамп.

Слова Трампа опубликованы на странице журналистки в X.

Ранее американский лидер запросил план быстрого нападения на Иран