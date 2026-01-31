Массовые нападения в Пакистане

В результате многочисленных нападений в провинции Белуджистан в Пакистане погибли 21 человек, включая мирных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, боевики взяли на себя ответственность за десятки скоординированных атак, совершённых сегодня утром на юге Пакистана и нацеленных на мирное население, полицейские участки и военные объекты. В результате погибли 11 мирных жителей и 10 сотрудников сил безопасности.

По словам властей, за последние 48 часов в Белуджистане были ликвидированы по меньшей мере 108 боевиков, из них 67 - в субботу.