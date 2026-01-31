https://news.day.az/world/1813141.html США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину Вашингтон и Буэнос-Айрес обсуждают соглашение, согласно которому задержанные в США нелегальные мигранты будут депортированы в Аргентину. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину
Вашингтон и Буэнос-Айрес обсуждают соглашение, согласно которому задержанные в США нелегальные мигранты будут депортированы в Аргентину. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"США и Аргентина ведут активные переговоры о подписании соглашения, которое позволит США депортировать иммигрантов из других стран в эту южноамериканскую страну", - пишет издание.
Из опубликованной информации следует, что сделка позволит отправлять в Аргентину иностранных граждан, задержанных за незаконный въезд в США. И уже оттуда "им могут предложить рейсы возвращения в свои страны".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре