АПЛ: прошлое и будущее "Карабаха" в Лиге чемпионов сойдутся на "Энфилде" – ОБЗОР
В Английской премьер-лиге (АПЛ) стартует 24-й тур, и на этой неделе он получается особенно интересным для азербайджанских любителей футбола.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральная вывеска тура для болельщиков агдамского "Карабаха", безусловно, станет противостояние "Ливерпуля" и "Ньюкасла" - клубов, которые в нынешнем сезоне уже успели стать для агдамцев важными ориентирами в Лиге чемпионов. Мерсисайдцы были соперниками на общем этапе, а "Ньюкасл" - будущий соперник по стыкам.
"Ливерпуль" - "Ньюкасл" (31 января)
Игра пройдет на уже знакомом нам "Энфилде" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.
Для "Карабаха" акцент очевиден: всего три дня назад "Ливерпуль" разгромил агдамцев в Лиге чемпионов (6:0) на своем поле. А уже в феврале "Ньюкасл" сыграет с "Карабахом" в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов: первый матч - 18 февраля в Баку, ответный - 24 февраля в Англии.
Команда Арне Слота подходит к туру на шестом месте с 36 очками и в сложном отрезке по результатам в чемпионате: пять матчей без побед (четыре ничьи и одно поражение), а на прошлой неделе была особенно болезненная осечка - пропущенный гол в компенсированное время и поражение 2:3 от "Борнмута". На пресс-конференции Слот прямо связал задачу на ближайшие недели с тем, чтобы не допускать поздних провалов, подчеркнув, что каждая игра сейчас еще более критична из-за гонки за топ-4.
По кадрам у хозяев хватает новостей. Жереми Фримпонг точно вне заявки на несколько недель, Ибраима Конате вернулся в тренировочный процесс и должен быть в составе, Кертис Джонс снова доступен после болезни, а Джо Гомес на выходных не сыграет. Отдельная деталь для сюжета матча: Александер Исак, который прошлым летом перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", продолжает восстановление и к игре не готов.
Команда Эдди Хау идет девятой (33 очка) и находится рядом с плотной группой команд, где одно удачное воскресенье способно резко улучшить положение. В середине недели "Ньюкасл" играл в гостях у "Пари Сен-Жермен" и совсем немного не дотянул до прямого выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив себе плей-офф через стыки.
Кадровая ситуация у гостей следующая: Бруно Гимараеш - под позднее решение, Жоэлинтон эту поездку пропускает, но сроки по нему оцениваются скорее неделями, чем месяцами. У Тино Ливраменто прогноз по возвращению - ближе к началу марта.
И еще один штрих к нерву игры: Хау дал понять, что внутри клуба не осталось постэффекта истории с переходом Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" прошлым летом - команда двигается дальше и не оглядывается назад.
Остальные матчи 24-го тура АПЛ:
31 января
"Брайтон" - "Эвертон"
"Лидс" - "Арсенал"
"Вулверхэмптон" - "Борнмут"
"Челси" - "Вест Хэм"
1 февраля
"Астон Вилла" - "Брентфорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
"Ноттингем Форест" - "Кристал Пэлас"
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
2 февраля
"Сандерленд" - "Бернли"
Турнирная таблица АПЛ перед стартом 24-го тура:
1. "Арсенал" - 50
2. "Манчестер Сити" - 46
3. "Астон Вилла" - 46
4. "Манчестер Юнайтед" - 38
5. "Челси" - 37
6. "Ливерпуль" - 36
7. "Фулхэм" - 34
8. "Брентфорд" - 33
9. "Ньюкасл" - 33
10. "Эвертон" - 33
11. "Сандерленд" - 33
12. "Брайтон" - 30
13. "Борнмут" - 30
14. "Тоттенхэм" - 28
15. "Кристал Пэлас" - 28
16. "Лидс" - 26
17. "Ноттингем Форест" - 25
18. "Вест Хэм" - 20
19. "Бернли" - 15
20. "Вулверхэмптон" - 8.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре