АПЛ: прошлое и будущее "Карабаха" в Лиге чемпионов сойдутся на "Энфилде"

В Английской премьер-лиге (АПЛ) стартует 24-й тур, и на этой неделе он получается особенно интересным для азербайджанских любителей футбола.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральная вывеска тура для болельщиков агдамского "Карабаха", безусловно, станет противостояние "Ливерпуля" и "Ньюкасла" - клубов, которые в нынешнем сезоне уже успели стать для агдамцев важными ориентирами в Лиге чемпионов. Мерсисайдцы были соперниками на общем этапе, а "Ньюкасл" - будущий соперник по стыкам.

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" (31 января)

Игра пройдет на уже знакомом нам "Энфилде" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Для "Карабаха" акцент очевиден: всего три дня назад "Ливерпуль" разгромил агдамцев в Лиге чемпионов (6:0) на своем поле. А уже в феврале "Ньюкасл" сыграет с "Карабахом" в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов: первый матч - 18 февраля в Баку, ответный - 24 февраля в Англии.

Команда Арне Слота подходит к туру на шестом месте с 36 очками и в сложном отрезке по результатам в чемпионате: пять матчей без побед (четыре ничьи и одно поражение), а на прошлой неделе была особенно болезненная осечка - пропущенный гол в компенсированное время и поражение 2:3 от "Борнмута". На пресс-конференции Слот прямо связал задачу на ближайшие недели с тем, чтобы не допускать поздних провалов, подчеркнув, что каждая игра сейчас еще более критична из-за гонки за топ-4.

По кадрам у хозяев хватает новостей. Жереми Фримпонг точно вне заявки на несколько недель, Ибраима Конате вернулся в тренировочный процесс и должен быть в составе, Кертис Джонс снова доступен после болезни, а Джо Гомес на выходных не сыграет. Отдельная деталь для сюжета матча: Александер Исак, который прошлым летом перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль", продолжает восстановление и к игре не готов.

Команда Эдди Хау идет девятой (33 очка) и находится рядом с плотной группой команд, где одно удачное воскресенье способно резко улучшить положение. В середине недели "Ньюкасл" играл в гостях у "Пари Сен-Жермен" и совсем немного не дотянул до прямого выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив себе плей-офф через стыки.

Кадровая ситуация у гостей следующая: Бруно Гимараеш - под позднее решение, Жоэлинтон эту поездку пропускает, но сроки по нему оцениваются скорее неделями, чем месяцами. У Тино Ливраменто прогноз по возвращению - ближе к началу марта.

И еще один штрих к нерву игры: Хау дал понять, что внутри клуба не осталось постэффекта истории с переходом Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" прошлым летом - команда двигается дальше и не оглядывается назад.

Остальные матчи 24-го тура АПЛ:

31 января

"Брайтон" - "Эвертон"

"Лидс" - "Арсенал"

"Вулверхэмптон" - "Борнмут"

"Челси" - "Вест Хэм"

1 февраля

"Астон Вилла" - "Брентфорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"

"Ноттингем Форест" - "Кристал Пэлас"

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

2 февраля

"Сандерленд" - "Бернли"

Турнирная таблица АПЛ перед стартом 24-го тура:

1. "Арсенал" - 50

2. "Манчестер Сити" - 46

3. "Астон Вилла" - 46

4. "Манчестер Юнайтед" - 38

5. "Челси" - 37

6. "Ливерпуль" - 36

7. "Фулхэм" - 34

8. "Брентфорд" - 33

9. "Ньюкасл" - 33

10. "Эвертон" - 33

11. "Сандерленд" - 33

12. "Брайтон" - 30

13. "Борнмут" - 30

14. "Тоттенхэм" - 28

15. "Кристал Пэлас" - 28

16. "Лидс" - 26

17. "Ноттингем Форест" - 25

18. "Вест Хэм" - 20

19. "Бернли" - 15

20. "Вулверхэмптон" - 8.