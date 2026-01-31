В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

Объявлено "желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в связи с ветреной погодой, ожидаемой 1-2 февраля в некоторых регионах Азербайджана, объявлено "желтое" предупреждение.

Сообщается, что в Гобустане, Ширване, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гёйчае, Гядабее, Дашкесане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Горанбое, Балакяне, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Габале, Шамахе, Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязани, Физули, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Джабраиле, Лерике и Ярдимлы западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.